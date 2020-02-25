أمير قطر يصل الجزائر لبحث التعاون وقضايا راهنة

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365



وصل أمير قطر تميم بن حمد الثلاثاء إلى الجزائر في زيارة ليوم واحد يبحث خلالها مع الرئيس عبد المجيد تبون التعاون الثنائي وقضايا راهنة.



وكان في استقبال أمير قطر بمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائرية الرئيس تبون بحضور وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم وشخصيات سامية في الدولة، وفق التلفزيون الجزائري الرسمي.



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والإثنين، أكد بيان للرئاسة الجزائرية أن "أمير دولة قطر سيجري محادثات مع رئيس الجمهورية تتناول تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك" دون التفصيل حول طبيعتها.



وتاتي زيارة أمير قطر إلى الجزائر في إطار جولة في المنطقة العربية شملت الأردن وتونس.

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