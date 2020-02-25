إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

الأغوار الشمالية/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

أُصيب ثلاثة فلسطينيين بجراح، والعشرات بحالات اختناق، الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوة إسرائيلية في الأغوار الشمالية، شمال شرق الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن طواقمها تعاملت مع ثلاثة مصابين بجراح بينهم مصاب بالرصاص الحي، ومصابَين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات اندلعت في الأغوار الشمالية.

وأوضح البيان أنه تم نقل المصابين للعلاج في المستشفى.

وحدثت المواجهات، عقب تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة منددة بصفقة القرن الأمريكية المزعومة في الأغوار الشمالية، مستخدما الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال مسعفون ميدانيون لوكالة الخليج 365، إن عددا من المشاركين في الفعالية أصيبوا بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، تم معالجتهم ميدانيا.

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وأشار الشهود، إلى أن القوات الإسرائيلية منعت عشرات المشاركين من الوصول لمنطقة بردلا، حيث كان النشطاء ينوون زراعة الأشجار.

ومساء السبت، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، أن الفريق الأمريكي الإسرائيلي بدأ بوضع "خريطة دقيقة" لضم أجزاء في الضفة الغربية بموجب "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، قال نتنياهو "نحن في خضم عملية رسم خريطة للأراضي التي ستكون جزءًا من إسرائيل وفقًا لخطة ترامب"، مضيفا أن "هذا الأمر لن يستغرق وقتا طويلا، سننتهي من ذلك في غضون أسابيع قليلة".

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي لاقت رفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

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