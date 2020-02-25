الصحة العراقية تعلن 4 إصابات بـ"كورونا" في كركوك

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا، لأول مرة في محافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها سجلت "4 حالات إصابة بفيروس كورونا في محافظة كركوك" شمالي البلاد.

وأضاف البيان أنه "بهذه الإصابات الجديدة يرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 5 (أشخاص)" في إشارة لإصابة إثنين سابقين بالنجف.



وذكر أن "المصابين الجدد عائلة قدمت من إيران"، دون الإشارة إلى وقت قدومها.

ولفت البيان إلى أنه "تم عزل العائلة المصابة في مؤسسة صحية خاصة".

Advertisements

والإثنين، أعلنت السلطات العراقية، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا"، لطالب إيراني يدرس العلوم الدينية في محافظة النجف (جنوب).

ومدد العراق، الأحد، حظر دخول الإيرانيين إلى أراضيه عبر المنافذ الحدودية لمدة 15 يوما، بعد أن بدأ الحظر لأول مرة الخميس.

كما قررت وزارة النقل العراقية، تعليق رحلات الخطوط الجوية إلى إيران من بغداد والنجف، وذلك عقب تسجيل إصابات في إيران وتسارع وتيرتها تدريجيا.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت بغداد حظر دخول الأشخاص القادمين من الصين إلى أراضيها، فيما أجلت رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي "كورونا"، حيث تم حجزهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.