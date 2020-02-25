فلسطين.. "فتح" تندد باعتقال إسرائيل لقياداتها وكوادرها

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365



نددت حركة "فتح" الفلسطينية، الثلاثاء، باعتقال الجيش الإسرائيلي قيادات وكوادر الحركة في الضفة الغربية بما فيها القدس.



وقال متحدث الحركة أسامة القواسمي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لقيادات وكوادر فتح لن يثني عزيمتها، أو يجعلها تغير من موقفها السياسي، أو تتخلى عن نضالها المشروع ضد الاحتلال".

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وأضاف: "استهداف أبناء الحركة وقياداتها، يدلل على أننا في المربع الصحيح، ويشير على دور أبناء الحركة النضالي في إسقاط المشاريع التآمرية وعلى رأسها جريمة القرن (صفقة القرن الأمريكية المزعومة)".

وفي وقت سابق قالت حركة "فتح"، إن الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات بحق قياداتها وكوادرها في الضفة الغربية، طالت أمناء سر في عدد من المحافظات.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان منفصل، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 28 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بينهم فتاة، الثلاثاء.

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