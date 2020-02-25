العراق.. علاوي يحذّر من مخطط لإفشال تمرير حكومته

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

حذّر رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي، الثلاثاء، من مخطط لإفشال تمرير حكومته عبر دفع مبالغ مالية لأعضاء البرلمان لحثهم على عدم منحها الثقة.

وحدد البرلمان العراقي، الخميس المقبل، موعدا للتصويت على حكومة علاوي، وسط رفض سُني كردي لتمرير الحكومة.

وقال علاوي، في تغريدة عبر تويتر: "لقد وصل إلى مسامعي أن هناك مخطط لإفشال تمرير الحكومة؛ بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات، لأن الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين".

وأضاف: "يتمثل هذا المخطط بدفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سريا"، واستدرك قائلًا: "آمل أن تكون هذه المعلومة غير صحيحة".

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وتعهد رئيس الوزراء المكلّف، الإثنين، بأن تجري حكومته المرتقبة انتخابات برلمانية مبكرة خلال موعد أقصاه عاما.

ويحظى علاوي، وزير الاتصالات الأسبق، بدعم القوى الشيعية البارزة وعلى رأسها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري.

إلا أنه يواجه اعتراضات من القوى السياسية الكردية والسنية البارزة، فضلا عن الحراك الشعبي الذي يطالب بشخصية مستقلة بعيدة عن التبعية للأحزاب والخارج.

وترفض الأحزاب السُنية الكردية أن يتولى علاوي اختيار الوزراء من دون الرجوع للتشاور معها.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، ويصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

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