الصحة الكويتية: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 8 حالات

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الثلاثاء تأكید إصابة ثلاثة مواطنین كویتیین بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19) لیصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتھا بالفیروس في البلاد إلى 8 حالات حتى الآن.

وأوضحت الوزارة في بیان لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) أن الثلاث إصابات الجدیدة كانت من القادمین من الجمھوریة الإیرانیة ممن كانوا في الحجر الصحي الإجباري.

وقالت إنھم جمیعا بصحة جیدة حیث تم عزلھم في إحدى المستشفیات التابعة لوزارة الصحة المعدة والمجھزة للتعامل مع فیروس كورونا المستجد (كوفید 19).