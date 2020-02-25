دراسة: الخضراوات والفاكهة تقلل السكتات الدماغية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة أوروبية تعد الأطول من نوعها عن أن خطر الإصابة بنوع معين من السكتات الدماغية يمكن أن يتلاشى عند الالتزام بنظام غذائي محدد.



واكتشف العلماء أن نوعية الطعام ترتبط بنوعين أساسيين من السكتات: الدماغية الإقفارية التي يسببها الانسداد نتيجة لتوقف إمداد الدم إلى المخ، والدماغية النزفية التي تحدث عندما يتسبب نزيف المخ في إتلاف الخلايا المحيطة.

وحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فحص العلماء بيانات 418 ألف شخص من 9 دول أوروبية، ووجدوا أنه كلما زاد استهلاكهم للألياف الغذائية، قل خطر الإصابة لديهم بالسكتة الدماغية الإقفارية.

وأشارت الدراسة، التي نشرت في "يوروبيان هارت جورنال"، إلى أن تناول كميات كبيرة من البيض يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية.

وقال الدكتور تامي تونج، أول مؤلف للدراسة وأخصائي الوبائيات في قسم الصحة السكانية بجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة: "النتيجة الأكثر أهمية هي أن الاستهلاك المرتفع للألياف الغذائية والفاكهة والخضراوات ارتبط بقوة بقلة مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية".

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وأوصى القائمون على الدراسة بضرورة زيادة استهلاك الألياف الغذائية والفاكهة والخضراوات، مشيرين إلى أن الدراسة تسلط الضوء على أهمية فحص كل نوع من أنواع السكتات الدماغية على حدى؛ لأن الأنظمة الغذائية الخاصة بكل منها تختلف.

وذكروا أن هناك دلائل توضح أن عوامل خطر أخرى مثل مستويات الكوليسترول في الدم أو السمنة تؤثر أيضا على الأنواع الفرعية للسكتة الدماغية بشكل مختلف.

وأثناء الدراسة، قدم المشاركون تفاصيل حول أنظمتهم الغذائية وأسلوب حياتهم وتاريخهم الطبي ضمن استطلاع رأي طلب منهم استكماله، وظل الباحثون يتابعونهم لمدة 12 عاما.

وخلال تلك الفترة، تم تسجيل 4281 حالة إصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية و1430 حالة إصابة بالسكتة الدماغية النزفية.

وفي الوقت الذي وجدت فيه الدراسة أن الاستهلاك المرتفع للفاكهة والخضراوات والألياف والحليب والجبن أو الزبادي ارتبط بتقليل الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية، لم يكن هناك أي ارتباط ملحوظ بين هذه الأطعمة والسكتة الدماغية النزفية.

وفيما يتعلق بالسكتة الدماغية الإقفارية، وجد العلماء أن كل 10 جرامات إضافية من الألياف الغذائية يوميا ارتبطت بتقليل الإصابة بها بنسبة 23%، بينما ارتبط تناول 200 جرام يوميا من الفاكهة والخضراوات بتقليلها بنسبة 13%.

كما وجدوا أن كل 20 جراما إضافيا من البيض يوميا ارتبطت بزيادة الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية بنسبة 25%.