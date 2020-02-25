شكرا لقرائتكم خبر عن بروتين جسدي يرتبط بسرطان الرحم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت دراسة منشورة حديثاً بمجلة «أبحاث السرطان» عن ارتباط بروتين ينتجه الجسم بالإصابة بسرطان الرحم، ويُعتقد بأنه اكتشاف سوف يقود لعلاجات أكثر فعالية للمرض.

يلعب هرمون الأستروجين أدواراً مهمة في الأنسجة السليمة والمتسرطنة لدى الرجال والنساء، ففي حالة سرطان الثدي أو الأنواع الأخرى من السرطان الخاصة بالنساء يقوم الهرمون بإرسال إشارات إلى الأورام تجعلها تنمو بطريقة خارجة عن السيطرة.

كشفت الدراسة الحالية عن دور بروتين جسدي في كيفية مخاطبة الأستروجين لخلايا سرطان الرحم حيث وُجد أنه يرسل إشارات موالية لنمو الخلايا تحملها مستقبلات الأستروجين، وظهر من ناحية أخرى أن إزالة البروتين من تلك الخلايا السرطانية يتبعه انخفاض كبير بالإشارات ينتج عنه تراجع نمو الورم.

يرى الباحثون بأن تلك النتائج تشكل نقطة انطلاق لأبحاث قادمة لإيجاد طرق لوقف إشارات الأستروجين لدى المريضات كطريقة علاجية فعالة.

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