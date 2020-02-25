دواء تذويب الجلطة بديل للإزالة الميكانيكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد باحثون فعالية الجرعة المنخفضة من أحد عوامل تذويب الجلطة في تقليل الحاجة لإزالة الجلطة الدماغية ميكانيكياً، وتقدموا بتلك النتائج أمام المؤتمر العالمي للجلطة الدماغية الذي انعقد مؤخراً بولاية لوس آنجلوس الأمريكية.

أظهرت النتائج أن جرعة خفيفة لا تتجاوز 0.25 مليجرام/كيلوجرام لمرضى الجلطة الدماغية المؤهلين لاستخدام ذلك العلاج تخفض الحاجة للإزالة الموضعية لتلك الجلطة من الدماغ بالطريقة الميكانيكية التي تعد غازية للجسم.

تمت الموافقة على الدواء منذ أكثر من عقدين لعلاج الجلطة الدماغية خلال الساعات الـ3 الأولى من ظهور الأعراض، ويسمح باستخدامه حتى 4 ساعات ونصف عبر الوريد، وأشارت نتائج الدراسة الحالية إلى مقدرة الجرعة الخفيفة منه على تذويب الجلطة بالدماغ ما يغني عن الحاجة للإزالة الموضعية التي تتم عن طريق إدخال أنبوب صغير داخل شرايين الدماغ.