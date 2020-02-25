اكتشاف سلسلة مستقبلات محكمة بـ «التأتبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكن العلماء من تحديد سلسلة مستقبلين يلعبان دوراً في الإصابة بالتهاب الجلد التأتبي، ويبشرون بقرب التوصل لعلاج مناسب قائم على الأجسام المضادة.

يكشف ذلك الالتهاب الجلدي المزمن منذ مرحلة الطفولة، ويرتبط بأمراض الحساسية مثل الربو، وتوصل مجموعة من الباحثين من خلال دراسة حديثة منشورة بمجلة «العلوم-علم المناعة» إلى سلسلة المستقبلات بالجسم الداخلة في الآلية المرضية التي تقف وراء الالتهاب.

يتسبب اثنان من البروتينات في التهاب الجلد التأتبي واللذان يتم استهدافهما بواسطة الأدوية، ولكن لم تعرف من قبل التفاصيل الكاملة المتعلقة بعملهما في آلية المرض إلى أن أظهرت الدراسة الحالية على الفئران السلسلة المحددة لمستقبلاتهما.

تمكن الباحثون من التغلب على تلك السلسلة المحكمة لدى الفئران عن طريق استهدافها بواسطة أجسام مضادة كوسيلة علاجية للالتهاب الجلدي ولأنواع أخرى من أمراض الحساسية.