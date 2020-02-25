تعليق جميع الرحلات القادمة من مطاري دبي والشارقة لمدة 48 ساعة

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أعلنت شؤون الطيران المدني في مملكة البحرين عن تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة.
وتلفت شؤون الطيران المدني عناية المسافرين البحرينيين والمقيمين المتواجدين في المناطق الموبوءة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) الاتصال على الرقم 17227555.
و أكدت شؤون الطيران المدني بأنها تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس الكورونا (كوفيد 19)، حيث سيتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه إصابتهم بالفيروس للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وفي حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك.
وشددت شؤون الطيران المدني على ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس الكورونا (كوفيد 19).
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طوابير للحصول على أقنعة واقية من فيروس كورونا في كوريا الجنوبية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.