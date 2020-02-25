تعليق جميع الرحلات القادمة من مطاري دبي والشارقة لمدة 48 ساعة

دبي - بواسطة محمد فارس © Thomson Reuters A traveller wears a mask as he pushes a cart with luggage at the Dubai International Airport, after the UAE's Ministry of Health and Community Prevention confirmed the country's first case of coronavirus, in Dubai, United Arab Emirates January 29, 2020. REUTERS/Christopher Pike أعلنت شؤون الطيران المدني في مملكة البحرين عن تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة. وتلفت شؤون الطيران المدني عناية المسافرين البحرينيين والمقيمين المتواجدين في المناطق الموبوءة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) الاتصال على الرقم 17227555. و أكدت شؤون الطيران المدني بأنها تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس الكورونا (كوفيد 19)، حيث سيتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه إصابتهم بالفيروس للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وفي حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك. وشددت شؤون الطيران المدني على ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس الكورونا (كوفيد 19). شاهد أيضا: طوابير للحصول على أقنعة واقية من فيروس كورونا في كوريا الجنوبية انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي خمس شائعات خاطئة عن فيروس كورونا رعب يحاصرنا كل يوم مع متابعة أخبار فيروس الكورونا الذي أودى حتى الان بحياة أكثر من ألف شخص بي بي سي

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