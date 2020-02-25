تعليق وتأخير دوام عدد من المدارس في الأردن الثلاثاء

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة قررت مديرية التربية والتعليم للواء البترا تعليق الدوام الثلاثاء، في مدارس الطيبة ودلاغة والراجف نظرا للظروف الجوية السائدة. كما وتقرر تأخير الدوام في مدارس وادي موسى وأم صيحون وبيضا ومركز المديرية للساعة الـ 9.30 نظرا للظروف الجوية. وأعلنت مديرية التربية والتعليم في الشوبك، عن تأخير دوام المدارس حتى الساعة التاسعة صباحا حفاظا على سلامة الطلبة. كما وتقرر تأخير الدوام في البادوية الجنوبية حتى الساعة 9 صباحا اقرأ أيضاً : على نحو مُغاير للعادة: منخفض جوي يؤثر على العقبة الليلة وغداً الثلاثاء وقرر مدير مديرية بصيرا تأخير الدوام حتى الساعة 9 صباحا، ونظرا للظروف الجوية.

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