شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: الإعدام لمتهم وسجن 7 سعوديين بتهمة التخابر مع إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة سعودية اليوم الثلاثاء، حكما ابتدائيا بالإعدام على متهم وسجن 7 سعوديين بتهمة التخابر مع إيران، وقالت المحكمة، إن المتهم المحكوم عليه بالإعدام سرب لإيران معلومات تمس الأمن الوطنى بحكم عمله، جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة العربية فى خبر عاجل عبر شريطها الإخباري اليوم الثلاثاء.

كانت المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت أحكاماً ابتدائية فى السعودية بإعدام 4 أشخاص كونوا خلية إرهابية للتخابر مع إيران والتدرب نظريا وعمليا فى معسكرات الحرس الثورى على استخدام الأسلحة، والمتفجرات، وقتال الشوارع، وكيفية التخفى لتضليل الجهات الأمنية حتى لا ينكشف أمرهم وأيضا استقطاب المتدربين، وتسهيل سفرهم إلى إيران عن طريق مكتب سياحى يعود لأحدهم من أجل الحاقهم بتلك المعسكرات وتجنيدهم.

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وكذلك التخطيط لتكوين خلايا إرهابية في الداخل بعد تدريبهم على الأسلحة والمتفجرات والعلوم العسكرية بقصد الإخلال بوحدة المملكة واستقرارها، وشروعهم بتصنيع المتفجرات، والقيام بعمليات تفجيرية داخل المملكة العربية السعودية، والتخطيط لاغتيال بعض الشخصيات.

وقد صدر الحكم بإجماع الدائرة القضائية الثلاثية بقتلهم تعزيرا، وإغلاق مكتب السياحة والسفر المذكور، وسحب الترخيص.