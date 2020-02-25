شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة العراقية تعلن 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء عن رصد أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى محافظة كركوك مما يرفع عدد الحالات فيها إلى خمسة ويسجل أول عدوى لمواطنين عراقيين.
وأضافت الوزارة فى بيان "تشخيص أربع حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد فى محافظة كركوك لعائلة عراقية كانت فى زيارة لإيران ورجعت للبلاد... تم تطبيق الحجر الصحى على العائلة".
وأعلن العراق عن أول حالة إصابة بالمرض يوم الاثنين لطالب إيرانى للعلوم الدينية فى مدينة النجف.
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