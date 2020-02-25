شكرا لقرائتكم خبر عن مقتدى الصدر يعلّق الدعوة إلى الاحتجاج بالعراق بسبب المخاوف من كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علّق رجل الدين الشيعى العراقى مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء دعوة أنصاره إلى الخروج فى احتجاجات سياسية حاشدة فى مواجهة خصومه السياسيين بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا بعد أن حثت وزارة الصحة المواطنين على تجنب التجمعات العامة.
وقال الصدر فى بيان "قد دعوت لمظاهرات مليونية واعتصامات ضد المحاصصة واليوم أنهاكم عنها من أجل صحتكم وحياتكم فهى أهم عندى من أى شىء".
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