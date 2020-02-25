شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: لا تخفيض في أسعار الطاقة.. وتثبيتها حتى هذا الموعد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن هناك دراسة من قِبل لجنة حوكمة أسعار الطاقة برئاسة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بشأن تثبيت أسعار الطاقة حتى عام 2030.

وأكد “الخريف” في لقاء ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، مساء أمس الاثنين، أن تخفيض أسعار الطاقة غير مطروح في الدراسة.

وأشار إلى أن الخيارات المتاحة هي تثبيت الأسعار لأطول فترة ممكنة، أو زيادة الأسعار بشكل تدريجي ومدروس ومربوط بالأسعار العالمية.