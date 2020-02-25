شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تعليق الرحلات الجوية بين المملكة وكوريا الجنوبية بسبب «فيروس كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
كشفت مصادر، اليوم الثلاثاء، حقيقة الأنباء المتداولة حول اتجاه “هيئة الطيران المدني” لتعليق الرحلات الجوية إلى كوريا الجنوبية بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقالت المصادر -بحسب صحيفة “الوطن”-: “إن هيئة الطيران المدني لن تعلق رحلاتها إلى كوريا الجنوبية، وذلك لعدم تفشي فيروس كورونا بها مثلما حصل في الصين”.
وأكدت أنه “سيتم وضع القادمين من الدول التي ظهر فيها والتي لم تعلق الرحلات إليها حتى الآن، في الحجر الصحي كإجراء احتياطي لإجراء فحوصات دقيقة لهم بمجرد وصولهم إلى أراضي المملكة بإشراف وزارة الصحة”.
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