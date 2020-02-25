- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كم كوب حليب يجب أن يتناول الطفل في اليوم؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الحليب البقري يتمتع بأهمية كبيرة لصحة الأطفال، حيث إنه غني بالكالسيوم والزنك واليود والبروتين وفيتامينات B.
وأوضحت الجمعية أن الكالسيوم يحظى بأهمية كبيرة لصحة العظام، محذرة من أن نقص الكالسيوم في الصغر يرفع خطر الإصابة بهشاشة العظام في الكبر.
ولتجنب هذا الخطر أوضحت الجمعية أن الأطفال بدءاً من عمر 6 شهور يحتاجون إلى الحليب البقري بكمية تصل إلى 200 مللي لتر يومياً، في حين يحتاج الأطفال بدءاً من عمر سنة إلى كمية تتراوح بين 300 و350 مللي لتر يومياً.
كانت هذه تفاصيل خبر كم كوب حليب يجب أن يتناول الطفل في اليوم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.