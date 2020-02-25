أشياء يفعلها المبدعون تميزهم عن غيرهم.. فما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

نمتلك جميعا بذرة الإبداع، بيد أنه خلال فترة النمو هناك من يهتم بصقلها في حين يتركها البعض الآخر لتضمحل. وفي أوقات الأزمات، يكون الإبداع أحيانا حليفا كبيرا ويمكن أن يحدث فرقا بين النجاح الكبير والفشل التام.



وفي تقرير نشرته مجلة "رينكون دي لا بسيكولوجيا" الإسبانية، أشارت الكاتبة جينيفر ديلجادو سواريز إلى أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لتطوير ملكة الإبداع.

وأكدت دراسة أجريت في الولايات المتحدة الأميركية أن النموذج الأولي لرجل الأعمال ليس الشاب الذي ترك حياته الجامعية في مقتبل العمر، وإنما بينت أن 38% من الأشخاص الذين بدأوا مشروعا فعليا حققوا النجاح عندما تجاوزوا سنّ الأربعين.

وذكرت الكاتبة أمثلة على غرار أريانا هافينغتون التي أسست موقع "هافينغتون بوست" الأميركي في سن 54، وكارول غاردنر أسست شركة "زيلدا ويسدوم" عن عمر يناهز 52 سنة، وهي مؤسسة تتجاوز قيمة أرباحها خمسين مليون دولار.

إذ لا تعتبر ملكة الإبداع موهبة وإنما مهارة يطورها الشخص ويصقلها طوال حياته.. لذا تعرف على صفات المبدعين:

1. يحلمون وهم مستيقظون

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ولا تعد أحلام اليقظة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص مضيعة للوقت، بل على عكس ذلك تماما، فالمبدعون يدركون أهمية هذه العملية التي تساعد في التفكير الحر دون قيود معينة ودون أي روابط.

ويعتبر تدريب العقل على مثل هذا النوع من التفكير سبيلا للاعتياد على الخروج من المخططات العادية، فضلا عن أن "أحلام اليقظة" تساعد في حل مشكلة ما أو إيجاد فكرة رائعة، كما أن الخيال في بعض الأحيان يمكن أن يتولى زمام الأمور.

2. مراقبون نموذجيون

على عكس ما يعتقد كثيرون، هؤلاء الأشخاص المبدعين ليسوا دائما مشتتين، فهم مراقبون ذوو نظرة عميقة للأمور، ودائما ما يبحثون في التفاصيل ويجمعون المعلومات باستمرار. وبهذه الطريقة، عندما يندمجون في العملية الإبداعية يخلقون مصادر مختلفة للمعلومات ويمزجونها بطريقة نموذجية لتكوين أفكارهم إبداعية.

3. يستمتعون بالوحدة

وراء أسطورة الفنان المعذب أو العبقري الذي أسيء فهمه، حقيقة تتمثل في أن المبدعين يستمتعون بأوقات العزلة ويبحثون عنها. وفي تلك اللحظات التي يعيشونها بمفردهم، يتركون عقولهم تفكر دون قيود، وهو أمر يصعب تحقيقه عندما نكون محاطين بشكل مستمر بالأشخاص أو متصلين من خلال التكنولوجيا. وهذا يعني أن الإبداع يبدأ قبل كل شيء عندما يتواصل الإنسان مع نفسه، ومع أفكاره وعواطفه.