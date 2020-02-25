نصائح بسيطة لإنقاص الوزن دون تعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

يعاني كثير من الأشخاص زيادة في وزنهم خلال فصل الشتاء، إذ تنتابهم حالة من الكسل الشديد، الأمر الذي يرجع لأسباب عدة، أبرزها البقاء في المنزل لفترات طويلة نتيجة الطقس البارد وقلة التمارين الرياضية أو حتى الحركة البسيطة.



وفي التقرير التالي تقدم صحيفة "leggo" الإيطالية مجموعة من النصائح والحيل البسيطة للغاية لإنقاذ الوزن في الشتاء، خصيصاً للكسالى.

7 نصائح لإنقاص الوزن خلال الشتاء

1-الماء

من أهم النصائح البسيطة للغاية التي تساعد على إنقاص الوزن، شرب كوبين من المياه قبل تناول الوجبات الرئيسية، الخطوة التي تعمل على خسارة 90 سعرا حراريا.

2- تجنب ملء المعدة تماماً

ينصح بالتوقف عن تناول الطعام والاكتفاء بكمية نحو ثلاث أرباع الأكل، وذلك عند الشعور بالشبع بنسبة 80%، فالمخ يستغرق 30 دقيقة لتسجيل الإشارات المتعلقة بالشبع.

3- الحلوى

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من الأفضل الانتظار نحو نصف ساعة بعد تناول الطعام قبل طلب أو أكل الحلويات، وذلك لتوفير 300 سعر حراري.

4- الملابس المريحة

على الرغم من غرابة الخطوة، فإن ارتداء ملابس مريحة وفضفاضة ومن خامات القطن وتجنب القطع الضيقة وذلك لتسببها في إعاقة والحد من الحركة، يساعد على تحرك الشخص 300 خطوة إضافية.

5- الوجبات الخفيفة

من النصائح المهمة تناول الوجبات الخفيفة في الصباح وتجنب فترات المساء، للمساعدة على سهولة حرقها والتخلص منها.

6- النوم الجيد

يجب أخذ قسط من الراحة والنوم 8 ساعات يومية، وذلك لمقاومة الشعور بالتعب والإجهاد اللذان يسببان زيادة الإحساس بالجوع.

7- مواد غذائية مفيدة

من أكثر الأطعمة الغذائية التي ينصح بتناولها لتقليل الوزن هي الفلفل الحار، والبقوليات، والفراولة والأناناس