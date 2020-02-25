شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي يطمئن الأسواق بشأن النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طمأن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الأسواق العالمية بشأن توازن السوق النفطية والتزام كبار المنتجين والمصدرين باستقرار السوق.
جاءت تصريحات الوزير السعودي بعد حالة الذعر التي أصابت الأسواق أمس تخوفاً من انتشار وباء فيروس كورونا في أنحاء متفرقة من العالم.
وأدى ذلك إلى عمليات بيع كبيرة في أسواق الأسهم والسلع ومن بينها النفط الذي انخفضت أسعاره في بداية تعاملات الأسبوع الاثنين.
وقال الأمير عبد العزيز الثلاثاء إنه يتعين على أوبك+ (دول أوبك وشركاؤها في آلية توازن السوق من خارج أوبك وفي مقدمتهم روسيا) ألا تتذمر بشأن فيروس كورونا.
وأضاف الوزير أنه يثق في أن كل عضو في مجموعة أوبك+ هو منتج نفط مسؤول ومتجاوب.
وقال زير الطاقة السعودي إنه يجري اتصالات مع روسيا، ويثق في شراكة أوبك+.
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