هواوي الجديد القابل للطي بـ 2700 دولار وبدون أندرويد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة هواوي النقاب عن هاتفها المحمول الذكي القابل للطي بشاشة عرض أعلى نقاء وأكثر تقدماً، تأمل في أنها ستقنع المستهلكين باقتناء المنتج الجديد.

وقال مدير المبيعات ريتشارد يو في حفل طرح الهاتف الجديد يوم الاثنين: إن السعر هو 2700 دولار، وسيباع في أنحاء العالم اعتباراً من شهر مارس / آذار المقبل.

ويأتي المنتج الجديد بعد عام من طرح عملاق التكنولوجيا الصيني لأول هاتف قابل للطي، والذي يصل حجم شاشته بعد الفتح إلى ثماني بوصات.

ولم يطرح ذلك الجهاز للبيع سوى في الصين في نوفمبر / تشرين الثاني، وعكفت الشركة على الفور على تطوير التصميم.

والهاتف (ميت إكس. إس) الجديد، بحجم شاشة العرض ذاتها، لكن هواوي تقول: إن الشاشة أصبحت أقوى ومزودة بآلية أفضل للحركة تجعل الجهاز أكثر متانة.

لكن وعلى غرار سابقه، سيفتقر الجهاز الجديد لنظام تشغيل أندرويد بنسخة رسمية من جوجل بعد أن حظرت الولايات المتحدة عملياً شركاتها من تزويد هواوي بتلك البرمجيات، العام الماضي.