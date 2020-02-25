شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي الجديد القابل للطي بـ 2700 دولار وبدون أندرويد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة هواوي النقاب عن هاتفها المحمول الذكي القابل للطي بشاشة عرض أعلى نقاء وأكثر تقدماً، تأمل في أنها ستقنع المستهلكين باقتناء المنتج الجديد.
وقال مدير المبيعات ريتشارد يو في حفل طرح الهاتف الجديد يوم الاثنين: إن السعر هو 2700 دولار، وسيباع في أنحاء العالم اعتباراً من شهر مارس / آذار المقبل.
ويأتي المنتج الجديد بعد عام من طرح عملاق التكنولوجيا الصيني لأول هاتف قابل للطي، والذي يصل حجم شاشته بعد الفتح إلى ثماني بوصات.
ولم يطرح ذلك الجهاز للبيع سوى في الصين في نوفمبر / تشرين الثاني، وعكفت الشركة على الفور على تطوير التصميم.
والهاتف (ميت إكس. إس) الجديد، بحجم شاشة العرض ذاتها، لكن هواوي تقول: إن الشاشة أصبحت أقوى ومزودة بآلية أفضل للحركة تجعل الجهاز أكثر متانة.
لكن وعلى غرار سابقه، سيفتقر الجهاز الجديد لنظام تشغيل أندرويد بنسخة رسمية من جوجل بعد أن حظرت الولايات المتحدة عملياً شركاتها من تزويد هواوي بتلك البرمجيات، العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر هواوي الجديد القابل للطي بـ 2700 دولار وبدون أندرويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.