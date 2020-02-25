عاجل.. وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل برعاية مصر

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، برعاية مصرية، مساء الإثنين، بحسب ما أفادت وكالة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.
وأوضحت مصادر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطنية وإسرائيل تم برعاية مصر والأمم المتحدة.
يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مساء الاثنين، استهداف عدة مواقع للفصائل الفلسطينية غربي دير البلح وسط قطاع غزة.
وقال بيان لجيش الاحتلال إن الطيران الحربي شن غارات على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي (الفلسطينية) في غزة.
من ناحية أخرى، أعلنت كتائب المقاومة الوطنية (الجناح المسلح للجبهة الديمقراطية الفلسطينية)، إصابة أحد أفرادها في اشتباك مع جنود الاحتلال، قرب موقع إيرز العسكري شمالي غزة.
وأكدت أن عناصرها استخدمت "الأسلحة الرشاشة وقذائف الآر بي جي؛ حيث أصابت المعبر بشكل مباشر، وبعد الانسحاب، جرى إطلاق عدد من قذائف الهاون على موقع إيرز".
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