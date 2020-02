عاجل.. وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل برعاية مصر

دبي - بواسطة محمد فارس A picture taken on February 24, 2020, shows smoke billowing following an Israeli airstrike on Gaza City. - Gaza militant group Islamic Jihad announced the end of its "military response" against Israel after a two-day exchange of fire just a week before the Jewish state's March 2 election. There was no immediate confirmation of a ceasefire from Israel, and AFP correspondents in the Palestinian enclave said Israeli airstrikes were ongoing early Monday evening. (Photo by MOHAMMED ABED / AFP) (Photo by MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images)

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، برعاية مصرية، مساء الإثنين، بحسب ما أفادت وكالة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وأوضحت مصادر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطنية وإسرائيل تم برعاية مصر والأمم المتحدة.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مساء الاثنين، استهداف عدة مواقع للفصائل الفلسطينية غربي دير البلح وسط قطاع غزة.

Advertisements

وقال بيان لجيش الاحتلال إن الطيران الحربي شن غارات على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي (الفلسطينية) في غزة.

من ناحية أخرى، أعلنت كتائب المقاومة الوطنية (الجناح المسلح للجبهة الديمقراطية الفلسطينية)، إصابة أحد أفرادها في اشتباك مع جنود الاحتلال، قرب موقع إيرز العسكري شمالي غزة.

وأكدت أن عناصرها استخدمت "الأسلحة الرشاشة وقذائف الآر بي جي؛ حيث أصابت المعبر بشكل مباشر، وبعد الانسحاب، جرى إطلاق عدد من قذائف الهاون على موقع إيرز".