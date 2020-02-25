شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 8 جميعهم قادمون من إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الثلاثاء تأكید إصابة ثلاثة مواطنین كویتیین بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19) (لیصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتھا بالفیروس فى البلاد إلى 8 حالات حتى الآن.

وأوضحت الوزارة في بیان لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) أن الثلاث اصابات الجدیدة كانت من القادمین من الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة ممن كانوا في الحجر الصحي الإجباري، وقالت إنھم جمیعا بصحة جیدة حیث تم عزلھم فى إحدى المستشفیات التابعة لوزارة الصحة المعدة والمجھزة للتعامل مع فیروس كورونا المستجد (كوفید 19).

ونقل موقع إلكترونى إيرانى عن رئيس جامعة ساوه للعلوم الطبية قوله اليوم الثلاثاء إن إيرانيين آخرين مصابين بفيروس كورونا توفيا ليرتفع بذلك عدد وفيات الفيروس فى الجمهورية الإسلامية إلى 14،ونقل موقع اقتصاد أونلاين عن المسؤول قوله "التحاليل أظهرت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد".

وقالت وزارة الصحة الإيرانية أمس الاثنين إن 61 شخصا أصيبوا بالفيروس فى إيران، أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية تعافى كافة المصابين بفيروس كورونا فى البلاد، والبالغ عددهم 16 حالة، وأوضحت الوزارة - فى بيان نقلته شبكة "سى أن أن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن مريضا واحدا مازال يخضع للرقابة الطبية، بينما تم السماح لباقي المرضى بمغادرة المستشفى.

يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس). Advertisements

وفرضت فيتنام، الخميس الماضى، حجرا صحيا على منطقة قريبة من هانوى يسكنها 10 آلاف شخص، خشية تفشى فيروس كورونا المستجد، وأوضحت وزارة الصحة الفيتنامية - فى بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - " سنقوم بشكل عاجل بتطبيق مهمة عزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي. والفترة الزمنية للحجر الصحي هي 20 يوما".