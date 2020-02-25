شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل الكويتى يضبط 8 إيرانيين تسللوا للبلاد عبر البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى رجال دوريات الإدارة العامة لخفر السواحل الكويتية القبض على 8 متسللين إيرانيين، حاولوا التسلل إلى الكويت عن طريق البحر، حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة نحوهم، تمهيدا لإبعادهم خارج البلاد، وكانت غرفة عمليات خفر السواحل الكويتى، قد رصدت أحد الزوارق عند دخوله المياه الإقليمية الكويتية، وتحركه باتجاه منطقة (رأس الأرض) البحرية، فتوجهت دورية بحرية على الفور نحو الزورق، وتم التعامل معه وإجباره على التوقف.

وبتفتيش الزورق الذى تبين أنه إيرانى، اتضح أن على متنه 8 أشخاص يحملون جميعا الجنسية الإيرانية؛ حيث اعترفوا بأنهم متسللون، وتم عقب تحقيقات موسعة معهم، إحالتهم إلى إدارة الإبعاد، تمهيدا لترحيلهم خارج الكويت. يشار إلى أن مؤسسة الموانيء الكويتية، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، كانوا قد أعلنوا وقف دخول مواطني إيران إلى الكويت، سواء بحرا أو جوا؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الكويتية بعد تفشي فيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19). وأعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الثلاثاء تأكید إصابة ثلاثة مواطنین كویتیین بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19) (لیصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتھا بالفیروس فى البلاد إلى 8 حالات حتى الآن.

وأوضحت الوزارة في بیان لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) أن الثلاث اصابات الجدیدة كانت من القادمین من الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة ممن كانوا في الحجر الصحي الإجباري، وقالت إنھم جمیعا بصحة جیدة حیث تم عزلھم فى إحدى المستشفیات التابعة لوزارة الصحة المعدة والمجھزة للتعامل مع فیروس كورونا المستجد (كوفید 19).

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ونقل موقع إلكترونى إيرانى عن رئيس جامعة ساوه للعلوم الطبية قوله اليوم الثلاثاء إن إيرانيين آخرين مصابين بفيروس كورونا توفيا ليرتفع بذلك عدد وفيات الفيروس فى الجمهورية الإسلامية إلى 14،ونقل موقع اقتصاد أونلاين عن المسؤول قوله "التحاليل أظهرت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد".

وقالت وزارة الصحة الإيرانية أمس الاثنين، إن 61 شخصا أصيبوا بالفيروس فى إيران، أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية تعافى كافة المصابين بفيروس كورونا فى البلاد، والبالغ عددهم 16 حالة، وأوضحت الوزارة - فى بيان نقلته شبكة "سى أن أن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن مريضا واحدا مازال يخضع للرقابة الطبية، بينما تم السماح لباقي المرضى بمغادرة المستشفى.