شكرا لقرائتكم خبر عن مطارات دبى تعلق الرحلات الجوية من وإلى إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مطارات دبى أنه وفقا للتوجيهات الواردة من الهيئة العامة للطيران المدنى بدولة الإمارات، فقد تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى جمهورية إيران، باستثناء طهران، حتى إشعار آخر، وأضافت الهيئة، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية، أن جميع المسافرين الذين يصلون على متن رحلات مباشرة من طهران، سيحصلون على فحص حراري في المطار من قبل هيئة الصحة بدبي وفريق المركز الطبي بالمطار.

وشددت على العملاء المتأثرين بالتعليق الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم مباشرة للحصول على تفاصيل حول تغيير حجوزاتهم.

وكانت إدارة شؤون الطيران المدنى فى البحرين، أعلنت اليوم الثلاثاء، تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبى الدولى ومطار الشارقة الدولى لمدة 48 ساعة، وأكدت الإدارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى أنها تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس.

وأوضح البيان، أنه سيتم فحص جميع القادمين إلى مطار البحرين الدولي المشتبه بإصابتهم بالفيروس للتأكد من خلوهم من ذلك، مؤكدا أنه في حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك. Advertisements وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس، تسجيل حالة إصابة جديدة بالفيروس بعد تشخيص حالة مواطنة بحرينية قادمة من إيران، حيث تم فحصها فور وصولها وإجراء جميع التحاليل اللازمة وهي في القاعة المخصصة لهذا الغرض بالمطار، والتي أكدت إصابتها بالفيروس لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها في المملكة حالتين.

وأفادت وزارة الصحة فى البحرين، أنه وفور تسجيلها لأول إصابة مؤكدة بفيروس الكورونا "كوفيد 19"، لمواطن بحرينى قادم من إيران عن طريق دبى، تم نقله فورًا للعلاج والعزل، وتطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض، وذلك بالاتصال بكافة من خالطهم من الأهل والأقارب وعمل التحليلات اللازمة لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس ووضعهم بمركز الحجر الصحى المخصص للحالات المشتبه بإصابتها لمدة 14 يوم.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أشارت الوزارة إلى أن الشخص المصاب بالفيروس عاد إلى البحرين فى تاريخ 21 فبراير 2020 قادماً من إيران عن طريق دبى ولم يتم رصد أى اعراض على الحالة عند وصوله لمطار البحرين الدولى وأن الاعراض ظهرت عليه بعد دخوله للمملكة، مشيرة إلى أنها قامت بالتواصل مع كافة المسافرين على نفس الرحلة التى كان عليها المصاب لإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتأكد من سلامتهم من الفيروس، موضحةً بأن الشخص المصاب بفيروس كورونا كوفيد 19 يعمل سائقاً لتوصيل طلبة المدارس، وقد قام بتوصيل عدد من الطلبة الأحد الماضى، بعد عودته من إيران إلى مدرسة ابن النفيس الابتدائية للبنين فى سترة ومدرسة سترة الإعدادية للبنات وروضة القمر فى سترة، حيث تم التواصل مع كافة الطلبة وأهاليهم وتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق المدارس المذكورة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لمدة أسبوعين احترازياً.