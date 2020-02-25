تحييد إرهابي مطلوب في عملية تركية شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

تمكّن الجيش التركي في عملية مشتركة مع جهاز الاستخبارات من تحييد الإرهابي "يحيى دومان" مسؤول منظمة "بي كا كا" في "مخمور- كركوك" بمنطقة سنجار العراقية.

وقالت مصادر أمنية، للأناضول، إن "دومان" الملقب بـ"صبري توري"، هو من بين الإرهابيين المطلوبين من قبل الشرطة الدولية بالنشرة الحمراء.

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وأوضحت أن الإرهابي المذكور انضم إلى "بي كا كا" عام 1993، وشارك في عملياتها بولايتي سِعرت، وشرناق جنوب شرقي تركيا.

ووفقًا للمصادر، فإن "دومان" قد أشرف عام 2016 على إدارة هجوم استهدف مخفر ديبكلي في ولاية ماردين التركية.

وكشفت أن العملية المشتركة للجيش والاستخبارات في سنجار أسفرت عن تحييد "دومان" الذي كان يعطي دروًسا أيديولوجية وعسكرية بمعسكرات المنظمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.