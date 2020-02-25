ليبيا.. إصابة 5 مدنيين جراء قصف لقوات حفتر على طرابلس

طرابلس/ الخليج 365
أصيب خمسة مدنيين، بينهم 3 أطفال، في قصف نفذته مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على منطقة "أبو سليم" في العاصمة طرابلس.
وأفاد المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة، في بيان عبر "فيسبوك"، بسقوط قذيفة أطلقتها ميليشيات حفتر مساء الإثنين، على منطقة "أبوسليم" تسببت بإصابة رجلين وثلاثة أطفال من أسرة واحدة.
وأضافت أن ذلك يأتي في إطار "خرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار، واستمراراً لسجلها الإجرامي (قوات حفتر) في استهداف المدنيين".
وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر، وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 12 يناير/كانون الثاني الماضي بشن هجمات على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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