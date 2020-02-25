أمير قطر: علاقات الدوحة وتونس قوية ونموذج يحتذى به

الدوحة/ الخليج 365

وصف أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، العلاقات القطرية التونسية بأنها "قوية جدا ونموذج يحتذى".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الإثنين، خلال زيارة "آل ثاني" إلى تونس، أوردتها وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأشار أن مباحثاته مع "سعيد"، تناولت كيفية تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية و الاستثمارية والأمن والدفاع، مؤكدا حرصه على تطويرها.

كما أشار إلى توافق البلدين في الملفات التي تخص القضايا العربية والقضايا الأخرى.

من جانبه لفت الرئيس التونسي إلى حرصه على تطوير علاقة الأخوة مع قطر، مذكرا بمواقف قطر الداعمة اقتصاديا لتونس منذ 2011، وتحويلها للديون إلى استثمارات.

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وشدد "سعيد" على أن هذه الزيارة من شأنها أن تسهم في فتح آفاق واعدة للجانبين لتنمية التعاون وإثرائه بين البلدين.

وأضاف: "الزيارة ستكون فاتحة لقاءات وزيارات أخرى بما يخدم مصالح الأمة الإسلامية والشعب العربي، ويساهم في صنع تاريخ مشرق للعلاقات الثنائية في الوطن العربي".

كما أشار إلى أن المباحثات تطرقت إلى القضية الفلسطينية والأزمة الليبية.

ويجري أمير قطر زيارة رسمية إلى تونس٬ وعقد الإثنين، مباحثات رسمية مع الرئيس التونسي قيس سعيد.

وتعتبر الزيارة، الأولى لأمير قطر إلى تونس بعد انتخاب قيس سعيّد، رئيسا لتونس في أكتوبر/تشرين الأول 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.