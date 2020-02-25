أردوغان: نواصل لقاءاتنا مع بوتين حول سوريا

أنقرة/الخليج 365وأكد الرئيس التركي:
- وفدا روسيا سيزور تركيا الأربعاء للتباحث حول إدلب
-روسيا تقدم دعما على أعلى المستويات لقوات النظام السوري، وهذا موثق لدينا حتى وإن أنكروه
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنهم مستمرون في تواصلهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل تحديد النواقص في خارطة الطريق حول إدلب.
جاء ذلك في تصريحات صحفية قبيل توجهه للعاصمة الأذربيجانية باكو في زيارة رسمية.
وقال أردوغان: " نواصل لقاءاتنا مع بوتين لتقييم النواقص وتحديدها في خارطة الطريق حول إدلب".
وأشار إلى أنّ وفدا روسيا سيزور تركيا الأربعاء للتباحث حول إدلب.
ولفت الرئيس التركي إلى أنّ روسيا تقدم دعما على أعلى المستويات لقوات النظام السوري، قائلاً :"هذا موثق لدينا حتى وإن أنكروه".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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