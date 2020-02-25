ليبيا وفلسطين تتصدران مباحثات أمير قطر ورئيس تونس

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيد، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، الإثنين، مباحثات تناولت العلاقات الثنائية وقضايا عربية ودولية، في مقدمتها أزمة ليبيا وقضية فلسطين.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، قال أمير قطر: "تحدثت مع فخافة الرئيس (سعيد) حول كيفية تطوير العلاقات المتميّزة بين البلدين"، وكذلك "تطوير مجالات الاستثمار والأمن والدفاع".

وأضاف: "هناك توافق كبير بيننا وبين أشقائنا في تونس في عدة ملفات تخص القضايا العربية".

كما قال في تغريدة عبر "تويتر": "مباحثاتنا مع الإخوة في تونس كانت بناءة ومثمرة".

واستطرد: "لدينا إرادة مشتركة لإعطاء قوة دفع إضافية للعلاقات المتميزة بين قطر وتونس في مختلف المجالات، ونتطلع لتوظيف إمكانيات بلدينا في خدمة مصالح الشعبين والقضايا العربية."

فيما قال سعيد، خلال المؤتمر، إن "القضية الأولى التي تناولناها هي القضية الليبية، وكيف يجب أن يكون الحل ليبيًا- ليبيًا بجمع القبائل الليبية التي لها مشروعية شعبية".

وتعاني ليبيا من صراع مسلح، إذ ينازع اللواء متقاعد، خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وتابع: "لا أعتقد أن الحل يمكن أن يأتي من الخارج، وقد عبر عدد من زعماء القبائل عن الرغبة في الاجتماع في تونس مرة أخرى".

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واستدرك: "قد يكون ذلك حلًا منقوصًا، لكنه أفضل من الحروب، وتونس من أكبر الدول المتضررة من الحرب في (جارتها) ليبيا".

وقال سعيد إن "القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية الأولى، وستبقى قائمة مادام الشعب الفلسطيني يتعرض لمظلمة منذ قرنين".

وزاد بقوله: "لا نريد القتال والصدام، ولكن نحن أصحاب حق، ولا يمكن أن تكون عاصمة فلسطين سوى القدس الشريف".

و تطرق إلى العلاقات مع قطر، بقوله: "نحن أشقاء مع إخواننا في قطر"، و"من يعتقد أنه يبحث عن خلاف أو تناقضات فهو واهم ومخطئ في العنوان".

وذكّر سعيد بالمساعدات التي قدمتها قطر لتونس خلال الثورة على نظام زين العابدين بن علي (1987: 2011)، وقال: "أبشر التونسيين بخصوص المدينة الصحية بمدينة القيروان (وسط)، ولم نجد إلا الترحاب من شقيق (أمير دولة قطر) يسعى إلى سعادة أشقائه".

وكان سعيد وعد، خلال حوار مع التلفزيون الرسمي التونسي بعد مرور 100 يوم على وصوله للحكم، ببناء مدينة صحية عملاقة في القيروان.

وتابع أن مقترح سوق كبيرة للخضر في مدينة سيدي بوزيد (مهد الثورة التونسية) لم يجد إلا الصدى الإيجابي من الشيخ تميم.

ووصل أمير قطر إلى تونس الإثنين، في زيارة تستمر يومين، وهي الأولى له منذ انتخاب سعيد رئيسًا في أكتوبر/تشرين أول 2019.

وبدأ الشيخ تميم، الأحد، جولة خارجية بزيارة الأردن، ثم تونس، ويختتمها في الجزائر، الثلاثاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.