تونس.. توقيع "مذكرة التعاقد" لائتلاف حكومة الفخفاخ

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلّف إلياس الفخفاخ، عن توقيع "مذكرة التعاقد" بين الأحزاب والكتل البرلمانية التي ستشكل الائتلاف الحاكم.

ووفق بيان نشره رئيس الحكومة المكلف عبر صفحته على "فيسبوك"، مساء الإثنين، وقّع الوثيقة ممثلو أربعة أحزاب تونسية وكتلة برلمانية واحدة.

وذكر البيان، أن الموقعين على المذكرة هم، حركة "النهضة"، و"التيار الديمقراطي"، و"حركة الشعب"، وحركة "تحيا تونس"، وكتلة "الإصلاحي الوطني".

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، اقترح الفخفاخ، برنامجا من أجل ائتلاف حكومي، وضّح فيه أسسه ومبادئه وتم تعديله من قبل الأحزاب المشاركة في الائتلاف.

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وأبرز الفخفاخ، "رمزية هذه اللحظة التاريخية وأهمية المقاربة التشاركية في الحكم بما يحقق النجاعة ويكرس التضامن والانسجام ويعزز المسائلة"، وفق البيان.

وتعهّد "بمواصلة الحكومة سعيها وانفتاحها على بقية الأطراف السياسية على قاعدة هذه الأرضية المشتركة، بغاية ضمان الاستقرار والتقدم في الإصلاحات الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد".

ومن المنتظر أن تُعرض حكومة الفخفاخ التي تم الإعلان عن تشكيلتها الخميس الماضي، على مجلس نواب الشعب الأربعاء، للمصادقة عليها.

وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد، الحبيب الجملي، الذي اقترحته "النهضة"، بتشكيل الحكومة، إلا أن الأخير فشل في نيل ثقة البرلمان.

وفي 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، كلف الرئيس سعيد، الفخفاخ، القيادي السابق في حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (لا نواب له)، بتشكيل حكومة خلال مهلة لا تتجاوز الشهر.

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