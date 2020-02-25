الأرصاد .. أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، وحفر الباطن، والقيصومة، بينما تتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من منطقة الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك.

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