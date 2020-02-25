في مشهد مهيب.. الأمطار تعانق «الكعبة» وسط أجواء إيمانية بالحرم المكي (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهد المسجد الحرام، فجر اليوم الثلاثاء، تساقط زخات من المطر الخفيف على زواره وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة. Advertisements واستغل قاصدو الحرم المكي الشريف لحظة تساقط الأمطار برفع أكف الضراعة لله –عزَّ وجل– وتحري الإجابة مع نزول المطر في مشهد روحاني مفعم بالإيمان. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة كيف توشحت الكعبة المشرفة بمياه الأمطار في مشهد جميل، فيما تسابق المعتمرون وزوار المسجد الحرام إلى توثيق تلك المشاهد، مغردين بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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