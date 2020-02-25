شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة هواوي تطلق الجيل الثاني من هاتف "ميت إكس"القابل للطي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365

أكدت شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية مجددا رهانها على أن الهواتف الذكية المطوية غالية الثمن ستحفز المستهلكين لتحديث هواتفهم، وأن جهاز "آي باد برو" من شركة أبل يعد تصميما يستحق تقليده لإنتاج خط جديد من أجهزة الكمبيوتر اللوحية.



وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن الشركة الصينية أعلنت اليوم الإثنين، عن نسخة من الجيل الثاني من هاتفها القابل للطي "ميت إكس"، والذي كان يباع حتى الآن في الصين.

وأشارت إلى أنها تعتزم بيع الهاتف الجديد في أوروبا قائلة إن هذا المنتج أكثر تحملا من النسخة السابقة وتم تزويده بمعالج أسرع وخاصية عرض الجرافيك ثلاثي الأبعاد.

وعند طيه، يكون حجم شاشة الهاتف "ميت إكس" 6.6 بوصة، وهي أكبر قليلا من هاتف "آي فون 11 برو ماكس" من شركة أبل.

وعند فتح هاتف هواوي يزداد حجمه ليصبح جهاز كمبيوتر لوحيا يبلغ حجم شاشته 8 بوصات. وتم تزويد الهاتف بثلاث كاميرات لايكا بعدسات "ايه جي" يمكن أن تعمل ككاميرات سيلفي عند طي الهاتف.

وسيطرح الهاتف بسعر 2499 يورو (2704 دولارات) عند بيعه في جميع أنحاء العالم في مارس/آذار المقبل.

ويذكر أن سوق الهواتف الذكية تتباطأ ويحاول المصنعون إيجاد سبل لإقناع المستهلكين بتحديث هواتفهم. وتعد المنتجات القابلة للطي استراتيجية أكثر شعبية بشكل متزايد تلجأ إليها بعض من أكبر شركات تصنيع الهواتف في العالم.

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وكان تقرير مؤسسة "كاونتر بوينت ريسيرش" لدراسات السوق، أكد تفوق الصين على منافستها التكنولوجية الأشرس "الولايات المتحدة" في مبيعات الهواتف الذكية المتوافقة مع متطلبات الجيل الخامس، بدعم من طفرة حققتها هواوي.

وبينما بدأت شبكات الجيل الخامس للاتصالات العمل تدريجيا في الولايات المتحدة، يوضح التقرير أن السوق الأمريكية ليست السوق الأكبر للهواتف الذكية التي تعمل مع هذه الشبكات، حيث استحوذت الصين على الجزء الأكبر من مبيعات هواتف الجيل الجديد للاتصالات.

وقال التقرير إن سوق الصين استحوذت على نحو نصف مبيعات الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس في العالم خلال العام الماضي.

وسيطرت شركة الإلكترونيات ومعدات الاتصالات الصينية هواوي والتي تنتج أيضا هواتف "هونر" على السوق في الصين مستحوذة على نحو 75% من مبيعات هواتف الجيل الخامس فيها.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هواوي تعمل بقوة من أجل تعزيز وجودها في السوق المحلية في ظل الحظر المفروض عليها في السوق الأمريكية.

وقد حرمها الحظر من الاستعانة بمكونات وتطبيقات الشركات الأمريكية مثل نظام التشغيل أندرويد في أجهزتها.

وبحسب التقرير فإن هواتف هواوي وهونر هي التي سجلت نموا في مبيعاتها في الصين خلال العام الماضي، في حين تراجعت مبيعات آيفون وشياومي بأكثر من 20% لكل منها.

وبلغ إجمالي مبيعات هواتف الجيل الخامس في العام الماضي على مستوى العالم نحو 19 مليون جهاز، في حين من المتوقع وصول الرقم إلى 199 مليون جهاز خلال العام الحالي مع زيادة عدد شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الجيل الخامس في مختلف أنحاء العالم.