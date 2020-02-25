كورونا يشعل احتجاجات أمام مطار النجف في العراق

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
وأفاد مراسلنا بان المتظاهرين وصل إلى مدخل مطار النجف، حيث طالبوه بإغلاقه ووقف الرحلات الجوية مع الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا، ولا سيما إيران.
وقال المتظاهرون إنهم سيبقون في حالة اعتصام حتى يتم إغلاق المطار، الذي يعتبرونه بابا يؤدي إلى تفشي الفيروس في البلاد.
ويبدو أن المتظاهرين لم يثقوا بإعلانات الحكومة العراقية وقف الرحلات الجوية، خاصة بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد باستمرار الرحلات الجوية بين إيران والعراق، رغم الحديث الرسمي عن وقفها.
شاهد أيضا: لقاء مع أول عربي مصاب بفيروس كورونا
مقدم من Sky News
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
بيان اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين
نستعرض لكم في هذا التقرير أبرز ما تضمنه بيان اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين.سكاي نيوز عربية
-
العراق.. اتساع هوة الخلافات بشأن "الحكومة"
تعقد هيئة رئاسة البرلمان العراقي اجتماعا دعا إليه رئيس مجلس النواب وذلك من أجل بحث طلب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، عقد جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.سكاي نيوز عربية
-
أضرار كورونا على اقتصاد كوريا الجنوبية
عدد الإصابات بفيروس كورونا، يتزايد في كوريا الجنوبية، ليضعها في المركز الثاني بعد الصين عالميا، الأمر الذي يلقي بظلاله، على رابع أكبر اقتصاد آسيوي. فما أبرز أضرار كورونا على اقتصاد كوريا الجنوبية؟.سكاي نيوز عربية
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
لقاء مع أول عربي مصاب بفيروس كورونا
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
وجاء هذا التحرك بعد ساعات على إعلان السلطات في العراق، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن إيراني دخل النجف، قبل تطبيق حظر وصول الإيرانيين للعراق.
وقال مدير عام دائرة صحة النجف، رضوان الكندي، في بيان إن نتائج الفحوص المخبرية التي أجريت اليوم أظهرت إصابة أحد طلبة العلوم الدينية، الذي يحمل الجنسية الإيرانية.
وقررت السلطات المحلية في النجف إرجاء تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي في مدارس المحافظة، حتى إشعار اخر بسبب مخاوف من فيروس كورونا.
وكان العراق اتخذ سلسلة تدابير من أجل منع انتشار فيروس كورونا في أراضيه، بعد تفشيه في جارته إيران، مثل غلق المنافذ البرية ومنع دخول الإيرانيين ووقف الرحلات الجوية.
وباتت إيران الدولة التي سُجل فيها أكبر عدد وفيات من جراء الوباء بعد الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يشعل احتجاجات أمام مطار النجف في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.