سلطنة عمان تعلن تسجيل إصابتين بكورونا وتعلق الرحلات مع إيران

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أعلنت سلطنة عمان، الاثنين، تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرة إلى تعليق الرحلات الجوية إلى إيران، حيث يوجد أكبر عدد لحالات الإصابة بالفيروس خارج الصين.
وقال التلفزيون العماني، إن الحالتين لمواطنتين عمانيتين جاءتا من إيران، لافتا إلى أنهما في حالة مستقرة.
ووصل عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 12 شخصا، بحسب الأرقام الرسمية، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن العشرات ماتوا بالمرض
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مقدم من Sky News
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إجراءات احترازية عربية بشأن فيروس كورونا
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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، إيرج حريرجي، إن عدد الحالات التي تم التأكد من إصابتها بالفيروس وصل إلى 61، فيما تفحص السلطات نحو 900 حالة أخرى مشتبه بها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.