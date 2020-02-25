شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبى العراقى يحبط تعرضا لداعش في صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبط الحشد الشعبى، تعرضاً لعصابات داعش الإرهابية في محافظة صلاح الدين بالعراق. وذكر بيان لهيأة الحشد نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن قوات الحشد الشعبي صدَّت تعرضاً لعصابات داعش الإرهابية على طريق "السحل" الرابط بين قضاء بيجي وناحية الصينية بمحافظة صلاح الدين. وأشار الى وقوع إصابات بين العصابات الإرهابية إثر تصدى الحشد لها. وقد أعلن الحشد الشعبى العراقي، السبت الماضى عن إلقاء القبض على منسق تنظيم داعش خارج العراق. Advertisements وقال الحشد فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ، إن "قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبى نفذت، اليوم، عملية أمنية ناجحة بالقاء القبض على ما يعرف بمنسق تنظيم "داعش" الإجرامى خارج العراق". وأضاف البيان أن "العملية الامنية استندت لمعلومات دقيقة وجرت داخل مدينة الموصل".

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