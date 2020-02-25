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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كوريا الجنوبية تسجل 60 إصابة جديدة بكورونا
الثلاثاء 25 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 893 حالة.
وسجلت سيؤول، الإثنين في وقت سابق، 70 حالة إصابة جديدة بالفيروس.
وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، حكومة بلاده سترفع حالة التأهب لتصل إلى أعلى مستوى، في محاولة لاحتواء التصاعد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وسجلت الصين، الثلاثاء، 71 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2663 حالة في أنحاء البلاد.
وأعلنت السلطات الصحية تسجيل 508 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد، ما يمثل انخفاضا في عدد الإصابات اليومية منذ انتشار الفيروس.
ويأتي الانخفاض في الإصابات الجديدة مع صدور أوامر إلى المسؤولين في مقاطعة هوبي بمراجعة الأرقام لإزالة "الشك" حول البيانات.
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