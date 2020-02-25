دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تطبيقات تحول مصباح الهاتف إلى أداة مفيدة متعددة الاستخدامات

أصبح مصباح الإضاءة جزء أساسياً من معظم الهواتف الذكية في الوقت الحالي، حيث يستخدمه الكثيرون للإنارة في الأماكن المظلمة، أو كفلاش لكاميرا الموبايل أثناء التصوير.

4 تطبيقات تساعدك على تعديل صورك عبر هاتفك الذكي alqiyady 1 4 تطبيقات تساعدك على تعديل صورك عبر هاتفك الذكي

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ولكن هل تعلم أن هناك عدة طرق أخرى يمكنك بها الاستفادة من مصباح الهاتف بشكل أفضل؟ تابع معنا هذا التقرير، والذي نقدم لك فيه عدة تطبيقات تجعل مصباح هاتفك أداة مفيدة متعددة الاستخدامات:

Morse Code

يقوم هذا التطبيق بتحويل مصباح الهاتف إلى أداة فعالة لطلب النجدة في حالات الطوارئ، حيث يمكن من خلاله تحويل الكلمات المكتوبة إلى ما يشبه شفرة مورس، وذلك لطلب النجدة عبر الإشارات الضوئية.

كما يوجد أيضاً في هذا التطبيق خاصية التبادل السريع، والتي تسمح بنسخ الكتابات والنصوص الموجودة على تطبيقات أخرى، مما يوفر على المستخدم ضرورة كتابة عبارات طلب النجدة إذا ما كان في حالة لا تسمح له بالكتابة.

Shake Light

يساعد هذا التطبيق على تشغيل مصباح الإضاءة في الهاتف بمجرد هز الجهاز بطريقة معينة، مما يُسهل على المستخدم تشغيل المصباح سريعاً في الحالات الطارئة، حتى لو كانت شاشة الهاتف مغلقة.

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Flash On Call

يقوم هذا التطبيق بتحويل مصباح الإضاءة في الهاتف إلى أداة تنبيه، حيث يبدأ المصباح في الإضاءة عندما يتلقى الهاتف مكالمة أو رسالة جديدة، مما يلفت انتباه المستخدم في حال كان الهاتف في الوضع الصامت.

كما أن هذا التطبيق يُسهل عملية العثور على الهاتف عند فقدانه في مكان مظلم وكان في وضع صامت، وذلك بمجرد الاتصال به.المزيد:

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