عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا يضع شركات التكنولوجيا الصينية في اختبار صعب

الثلاثاء 25 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

بعد عقود قضتها في رعاية قطاع التكنولوجيا، طالبت الحكومة الصينية شركات التكنولوجيا بتسديد ديونها والانضمام إليها في مواجهة ضد فيروس كورونا الجديد.



أشار تقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية إلى مشاركة عمالقة التقنية الصينية بقوة في مواجهة تفشي الفيروس تراوحت بين نشر سيارات ذاتية القيادة لتقديم الإمدادات للفرق الطبية، إلى نشر طائرات بدون طيار بكاميرات حرارية لرصد المصابين بالفيروس وتقديم قوتها الحاسوبية للمساعدة في تطوير لقاح.

لم تتضح قدرة التكنولوجيا في المساعدة على وقف تفشي الفيروس، الذي أصاب الآن 79000 شخص على الأقل في جميع أنحاء العالم ووفاة أكثر من 2600 آخرين، معظمهم في الصين، لكن بكين أوضحت أن مكافحة الفيروس أولوية وطنية تتطلب عملاً جماعياً.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أكد في وقت سابق من هذا الشهر "أن مكافحة الوباء لا يمكن أن تتحقق دون دعم العلم والتكنولوجيا".

دعت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية يوم الخميس قطاع التكنولوجيا إلى المساعدة، بنشر الروبوتات وآلات فحص الحرارة والأجهزة التي يمكن أن تساعد في الحد من الاتصال البشري.

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استجابة عدة شركات لدعوة بكين، فقامت شركة تنسنت العملاقة بفتح منشأتها الحاسوبية الضخمة لمساعدة الباحثين في المسارعة للبحث عن علاج جديد.

وتتعاون شركة ديدي، أكبر شركات خدمات للسيارات في الصين، مع المنظمات الطبية ومؤسسات الإغاثة للسماح للعمال الذين يحتاجون إلى أداء المهام المتعلقة بتحليل البيانات أو المحاكاة عبر الإنترنت أو الدعم اللوجستي باستخدام سيارات ديدي مجانًا.

فيما نشرت شركات أخرى روبوتات للتغلب على مشكلة الاتصال البشري. فعلى سبيل المثال، قدمت شركة متيوان ديانبينغ العملاقة لتوصيل المواد الغذائية روبوتات إلى بعض المطاعم في بكين تقوم بإحضار الطعام من المطابخ إلى الزبائن. وتسعى متيوان إلى توسيع البرنامج ليشمل مدنا أخرى في حال ثبت نجاحه.

وفي الوقت نفسه، جندت عملاق التجارة الإلكترونية الصينية JD.com، في الآونة الأخيرة، سيارات ذاتية القيادة لنقل البضائع إلى العاملين في المجال الطبي في مدينة ووهان بوسط الصين، حيث كانت بداية انتشار الفيروس.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن شركة TMIRob، إحدى الشركات الناشئة، ومقرها شنغهاي أرسلت عشرات الروبوتات داخل المستشفيات في جميع أنحاء ووهان، حيث تقوم برش المطهرات في أجنحة العزل ووحدات العناية المركزة وغرف العمليات.

وأتاحت التقنية للسلطات مسح حشود كبيرة وتحديد ما إذا كان شخص ما بحاجة إلى عناية طبية، وفقا لشركة MicroMultiCopter، وهي شركة لتشغيل الطائرات بدون طيار، والتي أرسلت حوالي 100 طائرة من هذا النوع في جميع أنحاء البلاد. وأرسلت أيضا ما يقرب من 200 موظف إلى مراكز القيادة لتشغيل هذه الطائرات.