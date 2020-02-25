خطة لتوسيع مبادرة «طبيب لكل مواطن» لتشمل المقيمين في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:إيمان عبدالله آل علي



كشفت د.ابتسام البستكي، رئيسة المؤتمر الدولي لطب العائلة، عن خطة مستقبلية لتوسعة مبادرة «طبيب لكل مواطن»، التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي في وقت سابق، على أن تشمل الجميع في المرحلة اللاحقة، وتكون المبادرة «طبيب لكل شخص يعيش في دبي»، طبيب لكل مواطن ومقيم وعامل، وبلغات مختلفة للتواصل مع كل الجنسيات، وفرض رسوم رمزية على المقيمين لا تتجاوز 50 درهماً، وتغطيها الباقات التأمينية.

وقالت إن هناك حالات مرضية لا تستدعي زيارة المستشفى، وبالإمكان الكشف على المريض عن بعد، وعن طريق توظيف التقنيات الحديثة لخدمة المرضى، وهذا ما نتوجه إليه في دبي، عبر تطبيق المبادرة في المستقبل على كل الأفراد. والمبادرة ستقلل الازدحام على المستشفيات والمراكز الصحية، فضلاً عن تقليل الكلفة على المرضى وشركات التأمين.

وتحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة في دبي، افتتح فعاليات الدورة السابعة من المؤتمر الدولي لطب العائلة، حميد القطامي المدير العام لهيئة الصحة ويقام من 24 إلى 26 فبراير 2020 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وخلال كلمته الافتتاحية، قال القطامي: «يعد المؤتمر حدثاً علمياً يفتح أمامنا عدداً من الفرص لمناقشة مستجدات طب العائلة، وقضايا هذا التخصص الطبي المهم، الذي تزداد الحاجة إلى خدماته- عاماً بعد الآخر- بشكل سريع ولافت. ويشمل طب العائلة كل احتياجات الأفراد والأسر من الخدمات الطبية».

وقالت الدكتورة ابتسام البستكي: يهدف المؤتمر الدولي لطب العائلة والذي يقام تحت شعار: «سبيلك للتميز في الرعاية الصحية» إلى الإضاءة على آخر التطورات والأبحاث والابتكارات التكنولوجية والعلمية في قطاع طب الأسرة والارتقاء بالرعاية الصحية الأولية وتعزيز مفاهيم طب الأسرة والنهوض بالخدمات الصحية والوقائية.

وعلى هامش المؤتمر، تقام ورشة مخصصة تحت عنوان: «الأساسيات الخاصة بالموجهين المعنيين بداء السكري» تقدمها «مبادلة للرعاية الصحية» و «مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري»؛ حيث سيشارك أطباء العائلة من الورشة آراءهم وأفكارهم في علاج داء السكري.