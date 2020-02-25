شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين العميد سلطان السهلي مديراً لـ«مرور الرياض» والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر مدير الأمن العام الفريق الأول خالد بن قرار الحربي، اليوم الاثنين، عدداً من القرارات الخاصة بالنقل والتعيين لعدد من قيادات الأمن العام في عدة مواقع أمنية.
وشملت القرارات التي أصدرها مدير الأمن العام، تعيين العميد سلطان بن مشنان السهلي مديراً لمرور منطقة الرياض.
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