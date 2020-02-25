شكرا لقرائتكم خبر عن منع المواطنين من السفر إلى إيران وتايلاند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت دولة الإمارات العربية المتحدة منع سفر مواطني الدولة إلى إيران وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أمس، إنه « في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا في عدد من الدول، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة وصحة المواطنين، تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من جمهورية إيران ومملكة تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر .. كما يرجى من المواطنين الموجودين في هذه الدول التواصل مع السفارة أو مع مركز الاتصال بالوزارة على الرقم 80044444، والتسجيل في خدمة تواجدي.

من جهة أخرى، تزايدت المخاوف، أمس الاثنين، من تحول تفشي فيروس كورونا(كوفيد -19) إلى وباء عالمي بعد زيادة حادة في عدد المصابين بالمرض في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية. ووصل المرض إلى نحو 28 دولة ومنطقة، ووفقاً لإحصاء من رويترز بلغ عدد الوفيات في تلك الدول نحو 24.

وأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية ، الاثنين،‭ ‬ 231 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 883، وذلك بعد يوم واحد من رفع الحكومة مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوياته. وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الكثير من تلك الحالات الجديدة لها صلة بكنيسة في مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة امرأة عمرها 61 عاماً حضرت أكثر من قداس هناك بالفيروس الأسبوع الماضي. وأطلق على هذه المرأة اسم «المريضة 31».

وأعلنت أيضاً المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سابع وثامن حالة وفاة بسبب الفيروس في مستشفى بمنطقة تشيونجدو التي شهدت ارتفاعاً في حالات الإصابة المؤكدة إلى جانب دايجو المجاورة في الأسابيع الأخيرة. وقال كيم كانج-ليب نائب وزير الصحة الكوري الجنوبي للصحفيين «إذا لم نتمكن من وقف انتشار المرض في منطقة دايجو بطريقة فعالة، فهناك احتمال كبير أن يؤدي ذلك لعدوى على مستوى البلاد». وأضاف كيم أن الحكومة أمرت بفرض حجر صحي ذاتي كما تجري اختبارات على نحو 9500 شخص حضروا قداسات في كنيسة دايجو التي تذهب إليها المريضة 31.

ورفعت القيادة العسكرية الأمريكية حالة التأهب الاثنين بعد أن ثبتت إصابة أرملة جندي سابق يعيش في دايجو، وهي أول حالة مرتبطة بالقوات المتمركزة في كوريا الجنوبية.

وأعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الاثنين أنه حصل على إعفاء من عقوبات الأمم المتحدة لنقل معدات طبية إلى كوريا الشمالية لمواجهة احتمال وصول فيروس كورونا إلى أراضيها.

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وحتى وقت متأخر من ليل الأحد وصل عدد حالات الإصابة في اليابان 773 أغلبهم على سفينة سياحية رهن الحجر الصحي قرب طوكيو. وتوفي راكب ثالث، وهو ياباني في الثمانينات من العمر الأحد.

وقالت إيران، التي أعلنت عن أول حالتين لديها الأربعاء الماضي، إن لديها الآن 61 حالة إصابة مؤكدة و12 وفاة. وأغلب الإصابات في مدينة قم المقدسة.

لكن النائب عن مدينة قم ، أحمد أميريبادي فرحاني، قال الاثنين، إن حصيلة وفيات الفيروس في المدينة بلغت 50 شخصاً من 13 فبراير الجاري، في رقم يفوق بكثير الحصيلة الرسمية، متهماً الحكومة في البلاد بالتستر على حقيقة تفشي الفيروس. ولم تتحدث السلطات الرسمية عن إصابات في قم، سوى الأربعاء الماضي، 19 فبراير، ما دعا مواطنين عاديين ومعارضين إلى القول إن السلطات أخفت حقيقة ما يجري حتى انتهاء الاقتراع لأهداف سياسية، إذ لم ترتفع أرقام الضحايا إلا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، الجمعة الماضية. وانتقد فرحاني أداء الحكومة قائلاً «أعتقد أن أداء الإدارة في السيطرة على الفيروس لم يكن ناجحًا»، مضيفاً «حتى الآن، لم أر أي إجراء محدد لمواجهة كورونا من قبل الإدارة».

وفرضت السعودية والكويت والعراق وتركيا وأفغانستان وطاجيكستان وباكستان وأرمينيا قيوداً على السفر والدخول على إيران.وقال وزير الصحة في أفغانستان فيروز الدين، الاثنين، إن بلاده رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا. من بين ثلاث حالات كانت موضع اشتباه السلطات في إقليم هرات بغرب البلاد المتاخم لإيران. ودعا سكان المناطق الحدودية إلى «البقاء في بيوتهم وتقييد تنقلاتهم».

وفي أوروبا، قال رئيس هيئة الحماية المدنية الإيطالية أمس الاثنين إن شخصاً خامساً توفي في إيطاليا إثر إصابته بفيروس كورونا. وفاق عدد حالات الإصابة بالمرض المئتين في شمال البلاد منذ يوم الجمعة. وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن المتوفى كان في الثامنة والثمانين من العمر من منطقة لومبارديا. وكان الأربعة الآخرون الذين توفوا بالمرض من المسنين أيضاً وثلاثة منهم على الأقل كانوا يعانون مشكلات صحية خطيرة أخرى.

وأغلقت إيطاليا أكثر البلدات تضرراً ومنعت التجمعات العامة في أغلب مناطق الشمال بما شمل إلغاء مهرجان في البندقية التي ظهرت فيها حالتان، في محاولة لاحتواء أكبر انتشار للمرض في القارة الأوروبية. وعلقت النمسا خدمات القطارات عبر جبال الألب من إيطاليا لأربع ساعات تقريباً بعد أن ظهرت على مسافرين اثنين أعراض للحمى لكنها سمحت للقطار الذي يقل نحو 300 راكب من البندقية الإيطالية ومتجه لميونيخ الألمانية بالعبور بعد أن جاءت نتيجة اختباراتهما سلبية.

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران إنه سيجري محادثات مع نظرائه الأوروبيين قريباً لمناقشة أفضل السبل للتعامل مع انتشار وبائي محتمل للمرض في أوروبا بعد أن أعلنت إيطاليا عن تسجيل سادس وفاة منذ يوم الجمعة .(وكالات)