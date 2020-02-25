محمد بن زايد: مسؤوليتنا جعل التكنولوجيا جسـراً للبنـاء والتقـدم والأمـن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2020» اللذين تنظمهما شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 23 وحتى 25 من شهر فبراير الجاري.

وقام سموه بجولة في أجنحة الشركات الإماراتية والعالمية المشاركة، وتعرف إلى أحدث التكنولوجيات المعروضة في مجال الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، وتبادل سموه الحديث مع العارضين وأصحاب الشركات والمسؤولين والخبراء المشاركين حول آخر التطورات في التقنيات الحديثة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: إن دولة الإمارات تعزز موقعها في تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي واستشراف مستقبلها وتوجيهها إلى خدمة الإنسان وتقدمه ورفاهيته، وتؤمن بأن قيمة التكنولوجيا تكمن في قدرتها على تغيير حياة البشر إلى الأفضل، وأن مسؤوليتنا أن نجعل من التكنولوجيا جسراً للبناء والتقدم والأمن والاستقرار للجميع.

وأضاف سموه أن معرضي «يومكس» و«سيمتكس» يجسدان دور دولة الإمارات المهم في توفير المنصات العالمية الفاعلة للحوار حول القطاعات الحيوية التي تهم حاضر العالم ومستقبله، مشيراً إلى أن المشاركة الكبيرة والنوعية فيهما والتي تتزايد بشكل ملحوظ بين كل دورة وأخرى تجسد الثقة العالمية الكبيرة في قدرة الإمارات على تنظيم أكبر الفعاليات الدولية في المجالات المختلفة وسياساتها الداعمة لكل ما يحقق التنمية والاستقرار والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضح سموه أن التكنولوجيا الخاصة بالأنظمة غير المأهولة والتدريب والمحاكاة تشهد تطوراً كبيراً ودولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على مواكبة هذا التطور، في سياق استراتيجيتها الهادفة إلى تنويع مصادر دخلها وبناء اقتصاد المعرفة وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه التكنولوجيا في مجال التنمية.

وتمنى سموه للمشاركين في المعرضين التوفيق والنجاح وبناء شراكات فاعلة تعود بالخير على الجميع.

رافق سموه خلال الجولة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أمس، اللواء سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري بالإنابة، الذي يزور البلاد لحضور فعاليات معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2020» اللذين يستضيفهما مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير الجاري.

واستعرض سموه واللواء سعيد شنقريحة خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، خاصة فيما يتعلق بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما استعرضا مجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المعرضين.

واطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد خلال جولته على أحدث التقنيات التي تستعرضها الشركات الدولية المشاركة في الدورة الحالية، كما استمع إلى شرح حول أبرز الحلول التقنية المبتكرة في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة والصناعات المتقدمة في مجال المحاكاة والتدريب.

وزار سموه عدداً من الشركات والأجنحة الوطنية، والتي تشكّل أكثر من 40% من إجمالي المشاركين.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان إن المعرضين حققا نقلة نوعية سواء في اتساع المشاركات الدولية أو حجم الصفقات أو نوعية الأنظمة المعروضة والتي تؤكد رسوخ أبوظبي وجهة للابتكار واستضافة وتنظيم الفعاليات العالمية.

كما شهد سموه، جانباً من تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت 2020، المسابقة العالمية الخاصة بالروبوتات، والتي تنظمها جامعة خليفة على هامش فعاليات المعرضين.

واطلع سموه على مجريات التحدي في يومه الثاني، وقال سموه: «فخورون بالمشاركة المميزة لطلبة المدارس والجامعات الإماراتية في تحدي محمد بن زايد للروبوت ومسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، حيث أثبتوا جدارتهم أمام فرق عالمية وعملوا بروح الفريق الواحد لرفع اسم الإمارات عالياً في هذا المحفل العالمي».

وقال سموه على «تويتر»: «اطلعنا بكل فخر على مشاركة المدارس والجامعات الإماراتية في هذين الحدثين اللذين يشجعان على التميز والابتكار وجعل التكنولوجيا في خدمة البشرية، مشاركة بروح الفريق الواحد لرفع اسم الإمارات عالياً في محفل عالمي».