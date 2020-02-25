غضب فلسطيني من ترسيم أمريكي- «إسرائيلي» يبتلع الضفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثار الإعلان عن شروع الحكومة «الإسرائيلية» والإدارة الأمريكية، رسم خرائط لحدود الضفة الغربية، حالة من الغضب بين الفلسطينيين.

ودان رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد إشتية، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، أمس الاثنين، ترسيم الخرائط الأمريكية - «الإسرائيلية» التي ستقضم أكثر من 40٪ من مساحة الضفة الغربية، وتسلخ غور الأردن عن باقي الأراضي الفلسطينية.

والأحد، أعلن رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، أن لجنة أمريكية-«إسرائيلية» ستبدأ خلال أيام رسم الحدود بالاستناد إلى الخريطة التي عرضها الرئيس دونالد ترامب لتطبيق خطته للسلام المعروفة ب«صفقة القرن».

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة: إن الخرائط الأمريكية - «الإسرائيلية»، التي تحدث نتنياهو عن قرب الانتهاء من رسمها وفق ما يُسمى «صفقة القرن»، لن تعطي شرعية لأحد، وإن الاستيطان جميعه إلى زوال. وأضاف أبوردينة،: «لا يمكن تحويل هذه الخرائط المخالفة لقرارات الشرعية الدولية إلى سياسة أمر واقع، وأن الخريطة الوحيدة التي يمكن الاعتراف بها والتعامل معها هي خريطة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

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وطالب المتحدث الرئاسي الفلسطيني «المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري؛ لوقف هذا التصعيد «الإسرائيلي»- الأمريكي الخطر، الذي سيؤدي إلى القضاء على أي فرصة لإحلال السلام العادل والشامل، القائم على قرارات الشرعية الدولية».

وذكرت محطات تلفزيونية عبرية أن وفداً أمريكياً يضم سفير واشنطن في «إسرائيل» ديفيد فريدمان ومساعده أرييه لايتستون والمستشار في مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الصراع الفلسطيني-«الإسرائيلي» سكوت ليث، يعتزم زيارة الأراضي المحتلة؛ لترسيم خرائط وحدود الضفة الغربية وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: إن الاحتلال الاستعماري «الإسرائيلي» يزداد توحشاً، وبتشجيع مباشر من الإدارة الأمريكية الحالية. وأضاف المالكي خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته ال43، أمس، إن غياب العدالة في فلسطين هو غياب للعدالة في كل مكان، والتساهل ومنح الإفلات من العقاب ل«إسرائيل»، سيجعل من السهل قبول إفلات غيرها من العقاب.

وأكد أن جرائم الاحتلال لا تنتهي، ففي كل يوم شهداء وجرحى إضافة إلى معتقلين، أطفال ونساء، ولن تنتهي جرائم الاحتلال إلا بانتهائه ومساءلته، وشاهدنا جميعاً إعدام شاب في قطاع غزة، وغيرها من الجرائم المستمرة، والآن بسبب الانتخابات «الإسرائيلية» قد يزداد التصعيد «الإسرائيلي» وجرائم المرشحين. فمعيار النجاح بقدرة المرشحين على التنكيل بالشعب الفلسطيني وتقويض حقوقه. (وكالات)