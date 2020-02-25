مقتل 5 جنود أتراك في إدلب والفصائل الإرهابية تهاجم النيرب مجدداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت القوات الحكومية السورية، أمس، تقدماً لافتاً؛ بعد أن استعادت السيطرة على عدد من قرى ريف إدلب الجنوبي في ضربة جديدة للقوات المدعومة من تركيا، فيما قُتل خمسة جنود أتراك على الأقل في غارات جوية استهدفت نقطة المراقبة في منطقة كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي، بحسب المرصد السوري، قبل أن ترد القوات التركية بقصف صاروخي مكثف، وتزج بالفصائل الإرهابية الموالية لها في هجوم جديد على بلدة النيرب هو الثالث بعد فشل هجومين سابقين.

وقالت وكالة الأنباء السورية: إن الجيش السوري «حرر قرى: الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة وأرينبة وسطوح الدير؛ بعد معارك مع المجموعات الإرهابية».

وذكرت الوكالة أن الجيش «اشتبك مع عناصر تنظيم «جبهة النصرة» والمجموعات المدعومة من تركيا في تل النار وقرى الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة».

وأشارت إلى أن وحدات الجيش سيطرت على قريتي أرينبة وسطوح الدير بريف إدلب الجنوبي وأنها تتقدم باتجاه دير سنبل وترملا. وتأتي هذه التطورات غداة سيطرة الجيش السوري على قريتي الشيخ دامس وحنتوتين جنوب غرب وشمال غرب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

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من جانبه، ذكر المرصد السوري، أمس، «أن قوات الجيش السوري واصلت تقدمها جنوب مدينة إدلب بغطاء جوي روسي، وتمكنت من قضم المزيد من المناطق، ليرتفع تعداد المناطق التي سيطرت عليها خلال الساعات الماضية إلى 7 مناطق؛ وهي: الشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفر سجنة والشيخ مصطفى والنقير» .

من جهة أخرى، قال المرصد: إن 5 جنود أتراك قتلوا وأصيب 5 بعدما شنت الطائرات السورية والروسية غارات على نقطة مراقبة في جنوبي إدلب. وأضاف المرصد: إن الضربات الجوية أدت إلى إعطاب واحتراق عدة آليات تركية أيضاً. وأوضحت مصادر ميدانية ل»سكاي نيوز عربية» أن الغارات استهدف نقطة المراقبة في منطقة كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي

وفي سياق متصل، ذكر المرصد أنه رصد هجوماً برياً جديداً تنفذه القوات التركية والفصائل الموالية لأنقرة على بلدة النيرب الخاضعة لسيطرة الجيش السوري في ريف إدلب. ويأتي الهجوم في ظل قصف صاروخي تركي مكثف عبر عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية. وأشار إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين للمرة الثالثة على التوالي؛ بعد فشل الهجومين السابقين للفصائل والأتراك في السيطرة على البلدة. وكان الجيش التركي عزز، صباح أمس، وحداته المنتشرة في إدلب بأكثر من 50 آلية عسكرية، وأنشأ نقاطاً عسكرية جديدة في كل من صفرة والبارة وبسامس بريف إدلب الجنوبي.

ووثق المرصد مقتل 5 مدنيين؛ جرّاء قصف جوي روسي على كل من كوكبة والفطيرة بجبل الزاوية، وسط استمرار القصف الجوي المكثف من قبل طائرات روسية وسورية على بلدات وقرى جبل الزاوية وكفرنبل. وأوضح المرصد: إن عدد المناطق التي سيطرت عليها القوات السورية خلال الساعات الماضية ارتفع إلى 9؛ وهي: الشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير وسطوح الدير وأرينبة. وبذلك، يرتفع تعداد المناطق التي سيطرت عليها القوات الحكومية في محافظة إدلب منذ بدء العملية العسكرية في ال24 من الشهر الفائت إلى 111.

(وكالات)