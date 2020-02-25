مستوطنون يقتحمون الأقصى ويطاردون رعاة الأغنام في العوجا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتحم عشرات المستوطنين، أمس الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال، فيما تواصلت اعتداءاتهم بملاحقة رعاة الأغنان وطردهم من الأراضي الزراعية قرب العوجا إلى الشمال من مدينة أريحا وسط الأغوار.

ووفقاً لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فإن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة عقب اقتحام 39 مستوطناً لساحات الحرم. وذكرت أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في ساحات الأقصى، وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، وحاول بعضهم أداء طقوس «تلمودية» قبالة قبة الصخرة ومصلى «باب الرحمة»، قبل أن يغادروا الساحات من باب السلسلة.

إلى ذلك، طرد مستوطنون، رعاة أغنام قرب تجمع شلال العوجا. وأفاد فرحان الغوانمة، وهو أحد رعاة الأغنام، بأن عدداً من المستوطنين في المستوطنات القريبة، لاحقوا رعاة الأغنام في منطقة شلال العوجا ومنعوا أصحابها من رعيها في الأراضي الفلسطينية.

ويواصل المستوطنون ملاحقة رعاة الأغنام بشكل متكرر وطردهم من مراعيهم، حيث أحرق مستوطنون حقولاً للقمح، تعود للمزارعين الفلسطينيين في منطقة الساكوت في الأغوار الشمالية بطوباس. وأفاد الناشط الحقوقي في الأغوار الفلسطينية عارف دراغمة، أن المستوطنين أقدموا على رش ما يقارب 12 دونماً مزروعاً بالقمح لأحد المزارعين في منطقة الساكوت، ما أدى لتلفها وإحراقها.

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ومنع عدد من المستوطنين المدججين بالسلاح تحت حماية جنود الاحتلال، عمال لجنة إعمار مدينة الخليل من إعادة تأهيل جدار منزل في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل، في حين هاجم مستوطنون مسلحون، المزارعين ورعاة المواشي أثناء تواجدهم في أراضيهم بمنطقة الشويكة ببلدة الظاهرية في الخليل.

وشنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما اندلعت مواجهات مسلحة في بلدة قباطية قضاء جنين.

ففي الضفة الغربية تم اعتقال 26 فلسطينياً بينهم فتية، بينما في القدس تم اعتقال 17 فلسطينياً بينهم أطفال من العيسوية، فيما تم استدعاء العديد للتحقيقات لدى أجهزة المخابرات.

وفي شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، واعتقلت الشاب مصطفى أبوالرُّب، وتصدى شبان لقوات الاحتلال واشتبكوا معها بالأسلحة، قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من البلدة. وقال شهود عيان إن العشرات من آليات الاحتلال داهمت البلدة وانتشرت في حارة أبوالرُّب حيث تصدى لها عشرات الشبان المسلحين بالأسلحة ودارت اشتباكات مسلحة في أكثر من محور في البلدة. واستمرت المواجهات لساعات وشارك بها أعداد كبيرة من الشبان وسمعت خلالها أصوات مختلفة لانفجارات وإطلاق نار قبل انسحاب قوات الاحتلال من البلدة. (وكالات)