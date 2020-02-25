شكرا لقرائتكم خبر عن الأطراف الليبية تتوصل إلى مسودة وقف مستدام لإطلاق النار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصلت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» إلى مسودة اتفاق وقف مستدام لإطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق المدنية، وذلك في نهاية الجولة الثانية من المحادثات في جنيف، أمس الاثنين، إذ اتفق الطرفان على عرض المسودة على قيادتيهما لمزيد من التشاور، فيما رد الجيش الوطني الليبي على الكلمة التي ألقاها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس، وقال الجيش، إنه «كان الأجدى بالسراج الحديث عن استيلاء «الإخوان» على السلطة».

ومن المقرر وفقاً لبيان للبعثة الأممية لدى ليبيا أن تلتقي اللجنة الشهر المقبل في جنيف؛ لاستئناف المباحثات، واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود.

وأشار البيان إلى أن البعثة عملت مع الطرفين، خلال هذه الجولة، على إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم، مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كلٌّ من البعثة واللجنة العسكرية.

وجددت البعثة دعوتها لكلا الطرفين إلى الالتزام الكامل بالهدنة الحالية، وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت الحيوية.

بدورها، أشادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا بجهود وفدي التفاوض خلال الجولة الثانية من محادثات لجنة «5+5».

وأكدت السفارة في تغريدة على «تويتر» أنه «من الممكن أن يتحقق مستقبل أكثر إشراقاً عندما يجتمع الليبيون بسلام للتفاوض حول القضايا التي تفرق بينهم».

الطرفان يعلقان مشاركتهما في المباحثات السياسية

وفور إعلان الاتفاق، أعلن طرفا النزاع في ليبيا تعليق مشاركتهما في المباحثات السياسية التي تنظمها الامم المتحدة في جنيف،يوم غد ِالأربعاء، وتحدث كل منهما عن اسباب مختلفة.

وأعلن البرلمان الشرعي انه لن يشارك في الاجتماع لان البعثة الأممية في ليبيا لم توافق على جميع ممثليه ال13 في حين قال ما يسمى مجلس الدولة الذي مقره طرابلس انه يفضل انتظار إحراز تقدم في المفاوضات العسكرية.

Advertisements

وأعلن النائب الثاني لرئيس المجلس النواب احميد حومة تعليق مشاركة المجلس في المسار السياسي ، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس عصر أمس.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أكد بدء البعثة في التحضيرات اللوجستية للحوار السياسي.

وقال سلامة إن «حوار جنيف الذي سيشهد مشاركة 13 نائباً يمثلون 31 دائرة انتخابية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات تقدمها البعثة الأممية سيتناول العديد من القضايا السياسية التي كانت عالقة، ومنها مسودة الدستور، والانتخابات، والسلطة التنفيذية».

وأكد أن المسارات الثلاثة التي وضعتها البعثة الأممية لن يشارك فيها أي حضور أجنبي، باعتبار أن الأطراف الخارجية أُعطيت حقها في التعبير عن رأيها ومصالحها خلال كل الاجتماعات التي أدت إلى قمة برلين، وأقرت موقفها خلال القمة.

السراج يدار كواجهة ل«الإخوان»

من جهة أخرى، رد الجيش الوطني الليبي على الكلمة التي ألقاها فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقال الجيش، إنه «كان الأجدى بالسراج الحديث عن استيلاء «الإخوان» على السلطة،مؤكداً أن السراج يدار كواجهة من قبل «الإخوان»».

واستنكر الجيش الوطني، حديث السراج عن الإرهاب أمام مجلس حقوق الإنسان «وهو يأتي بمرتزقة»، مؤكداً أن «الإرهابيين نكلوا بالعسكريين».

وقال الجيش الليبي، إن «الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات حكومة الوفاق لا حصر لها».

وكان السراج قال، في وقت سابق أمس، إن «ليبيا تشهد حربا بالوكالة»، وإن البلاد «تمر بظروف استثنائية بسبب الأطماع الفردية والتدخلات الخارجية».

(وكالات)