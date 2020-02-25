شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عقيد متقاعد بالجيش التركي في طرابلس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت معلومات موثقة، إن العقيد السابق بالجيش التركي أوكان آلتيناي قتل في ميناء طرابلس، وتم دفنه في مسقط رأسه، في ظل تعتيم كبير. وعبر موقع «تويتر» نشر رئيس تحرير صحيفة «يني شاغ»، باتوهان شولاك، تغريدات ذكر خلالها أن «العقيد أوكان آلتيناي قتل خلال هجوم شنته قوات الجيش الليبي على ميناء طرابلس». وأضاف أنه تم إرسال جثمان آلتيناي إلى مسقط رأسه في مدينة أيضن، حيث دفن من دون مراسم وسط تعتيم إعلامي.
وزُعم أيضاً أن رفقاء آلتيناي في الخدمة من المدرسة الحربية البرية هم من أجروا مراسم دفنه، حيث دُفن في مقبرة منطقة تالي دادا بمدينة أيضن.
من جانبها، نشرت الأكاديمية العسكرية التركية، بياناً أوضحت خلاله أن العقيد لم يدفن وحيداً خلال مراسم الدفن، وأن زملاء الخدمة قدموا من مدينتي أزمير وأيضن وشاركوا في المراسم.
وعقب تغريدة شولاك، نشرت «يني شاغ» خبراً حول الموضوع، إلا أنها سارعت بحذف الخبر من الموقع الإلكتروني، فيما بعد.
وكان الصحفي أورهان أوغور أوغلو، قد أشار في مقال له قبل إعلان أردوغان مقتل عدد من العسكريين في ليبيا، إلى تسريبات عن مقتل ثلاثة أتراك في ليبيا من بينهم العقيد آلتيناي الذي تم إرساله إلى ليبيا بعد سحبه من سوريا. (وكالات)
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